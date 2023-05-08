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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تستضيف اجتماع المجموعة الاستشارية لمبادرة التعاون مع الناتو الأربعاء المقبل

صدى البلد

تستضيف البحرين يوم "الأربعاء" المقبل الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات لمبادرة إسطنبول للتعاون مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بمشاركة 120 شخصية رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الدول الأعضاء في المبادرة من البحرين والإمارات والكويت وقطر وأعضاء الحلف، إضافة إلى ممثلين مراقبين من السعودية وسلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - عن ترحيب بلاده بوفود الدول المشاركة في الاجتماع، الذي تنظمه وزارة الخارجية البحرينية بالتعاون مع حلف (الناتو)، بمشاركة نائب الأمين العام المساعد للحلف للشؤون السياسية والسياسات الأمنية خافيير كولومينا، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق إزاء التحديات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات لمبادرة إسطنبول للتعاون على مدى يومي 10 و11 مايو الجاري، تنظيم عدة جلسات حول المشهد الأمني السياسي الإقليمي الراهن، وآفاق التعاون والشراكة مع حلف الناتو بعد 19 عاما على تأسيس مبادرة إسطنبول للتعاون، وجلسات جانبية مصغرة حول النهج الإقليمي للأمن والدفاع، وقضايا الأمن البحري وأمن الطاقة وتغير المناخ، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، ودور المرأة في تحقيق الأمن والسلام، وندوة من تقديم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة (دراسات)، وغيرها من المشاورات الدبلوماسية والفعاليات الفكرية والثقافية.

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