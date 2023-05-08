جوا وبحرا.. مركز الملك سلمان يكشف عن كيفية وصول المساعدات الإنسانية للسودان

توقع مركز الملك سلمان للإغاثة اليوم، انطلاق الجسر الجوي للسودان غدا وأنه ينتظر فقط بعض الإجراءات، مضيفا أن 15 مليون سوداني بحاجة لدعم إنساني.

وأكد أحد مسئولي المركز خلال تصريحات لشبكة تلفزيون"العربية"، أنه يتم الإعداد لتسيير جسر جوي وآخر بحري إلى السودان.

وتابع: “ ندعو المتبرعين ورجال الأعمال للمساهمة في تخفيف معاناة السودانيين”.

تأتي تلك التحركات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

كما طالبا بتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

وأكد المركز، أنه سيقدم مساعدات غذائية في كل مناطق السودان، كما أن المساعدات للسودان ستتركز على الحاجات الأساسية.