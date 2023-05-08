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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تنظم قافلة طبية لقرية ميت كنانة بطوخ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

واصلت جامعة بنها تنظيم القوافل الطبية لقرى محافظة القليوبية ، حيث نظمت قافلة طبية بقرية ميت كنانة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى المصرية.

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وتنظم الجامعة القوافل تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والرمد ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي ٣٩٠ حالة تنوعت ما بين ٧٧ حالة باطنة ، و١٢٠ حالة أطفال ، و٧٣ حالة رمد ، و ١٢٠ حالة عظام ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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