رجالتنا في انجلتر يرجعولي التاج فورا.. هاله صدقي عبر انستجرام

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها بالتاج من شخصيتها في مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابها الشخصيبموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت هالة صدقي مازحة مع المتابعين:" رجالتنا في انجلترا يرجعولي التاج فورا ده انا الملكة".









وقد لاقت الصورة، تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا، وهو ما ترك العديد من المستخدمين الآخرين في ذهول منتأثير المسلسل على الناس لمثل هذه الدرجة.



شخصية هالة صدقي فى جعفر العمدة

وكانت هالة صدقي تجسد خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة والدة المعلم جعفر العمدة وحققتهذه الشخصية نجاحا كبير منذ بدء عرض المسلسل وحتى نهايته.

