عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رجالتنا في انجلتر يرجعولي التاج فورا.. هاله صدقي عبر انستجرام

هاله صدقي
هاله صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها بالتاج من شخصيتها في مسلسل “جعفر العمدة”،  عبر حسابها الشخصيبموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وعلقت هالة صدقي مازحة مع المتابعين:" رجالتنا في انجلترا يرجعولي التاج فورا ده انا الملكة".


 


 

وقد لاقت الصورة، تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا، وهو ما ترك العديد من المستخدمين الآخرين في ذهول منتأثير المسلسل على الناس لمثل هذه الدرجة.
 

شخصية هالة صدقي فى جعفر العمدة

وكانت هالة صدقي تجسد خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة شخصية الحاجة وصيفة والدة المعلم جعفر العمدة وحققتهذه الشخصية نجاحا كبير منذ بدء عرض المسلسل وحتى نهايته.
 

أحداث مسلسل جعفر العمدة السوشيال ميديا الفنانة هالة صدقي المعلم جعفر نجاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

ترشيحاتنا

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

الاتحاد الأوروبي يستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا.. تفاصيل

سامح شكري: لدينا القدرة على التأثير الإيجابي واحتواء الأزمة في السودان

منها أرض الحزب الوطني.. الحكومة تعلن عن طروحات جديدة

الإمارات ترسل ثلاث طائرات تحمل 115 طنا من المساعدات الإنسانية للسودان.. فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

الأمير تشارلز يرقص مع سامية جمال.. حقيقة صورة أثارت الجدل

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ