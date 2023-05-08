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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية: تسهم في تعزيز السلام بالمنطقة

صدى البلد

رحب وانغ وينبين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، معربا عن اعتقاده بأن عودة سوريا سوف تسهم في تعزيز التضامن والتقوية الذاتية للدول العربية، وتسريع وتيرة التنمية والنهوض للعالم العربي، وكذلك دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يتفق مع المصالح البعيدة المدى للدول العربية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية - في تصريح له وزعته سفارة الصين بالقاهرة اليوم- أن بكين بذلت جهودا حثيثة لدى الأطراف المعنية عبر قنواته الخاصة، حيث قام المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضايا الشرق الأوسط تشاي جيون الشهر الماضي بزيارة سوريا، وتبادل وجهات النظر مع الجانب السوري على نحو معمق حول إيجاد الحل السياسي للملف السوري ودفع نحو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأوضح أنه تم إرسال في الأيام الأخيرة فريق العمل لزيارة الدول العربية ذات الصلة لإجراء تواصل معمق معها حول مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيزور قريبا الصين، تلبية لدعوة مستشار الدولة وزير الخارجية تشين قانغ.

ونوه إلى أن الصين باعتبارها صديقا مخلصا لسوريا وغيرها من الدول العربية، يسعدها أن ترى وتدعم تحقيق التضامن للعالم العربي، وهي ستواصل الجهود الدؤوبة في هذا الصدد.

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