كيفية استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة| خدمات

يمكن لحاملي رخصة القيادة في مصر الحصول على بدل فاقد في حال فقدان الرخصة الأصلية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. تقديم بلاغ للشرطة:



عند فقدان الرخصة الأصلية يجب الذهاب إلى أقرب مركز شرطة وتقديم بلاغ بفقدان الرخصة والحصول على تقرير بالفقد.

2. تقديم طلب بدل فاقد:



بعد الحصول على التقرير، يجب تقديم طلب بدل فاقد للرخصة إلى قطاع المرور بمحافظة السكن.

3. دفع الرسوم المطلوبة:



يتم تحديد الرسوم المطلوبة لإصدار بدل فاقد حسب نوع الرخصة وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية، ويجب دفع هذه الرسوم في مكتب المرور.

4. تقديم الأوراق المطلوبة:



يجب تقديم بعض الأوراق للمرور لإصدار الرخصة الجديدة، وهي:

- نسخة من بطاقة الرقم القومي.

- تقرير الفقدان الصادر من الشرطة.

- صورة حديثة.

- الرخصة القديمة إذا كانت متاحة.

5. استلام الرخصة الجديدة:



بعد استيفاء جميع الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المطلوبة، يتم إصدار الرخصة الجديدة بدلاً من الرخصة المفقودة.

يجب الانتباه إلى أنه يجب استخدام الرخصة الجديدة بدلاً من الرخصة المفقودة، وعدم استخدام الرخصة المفقودة في حالة العثور عليها في وقت لاحق. كما يجب الالتزام بجميع القوانين واللوائح المرورية والالتزام بشروط السلامة عند القيادة، حيث يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون المرور على المخالفين، وقد تصل هذه العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية والحرمان من الحصول على رخصة القيادة.

كما يجب الانتباه إلى أنه يمكن استخراج بدل فاقد للرخصة مرة واحدة فقط، وفي حالة فقدان الرخصة للمرة الثانية يتوجب على صاحب الرخصة تقديم بلاغ جديد للشرطة واتباع الإجراءات نفسها للحصول على رخصة جديدة.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة في مصر من خلال موقع وزارة الداخلية المصرية أو الاتصال بمصلحة المرور في المحافظة التي يقع فيها مكان الإقامة.

يجب الانتباه إلى أن بعض الشروط يجب توافرها لدى صاحب الرخصة للاستحقاق لإصدار بدل فاقد، وهذه الشروط هي:

- أن تكون الرخصة المفقودة سارية المفعول ولم يتم إلغاؤها أو إيقافها أو إبطالها أو تجديدها مؤخرًا.

- أن يكون قد مضى على فقدان الرخصة فترة لا تقل عن 30 يومًا.

- أن يكون صاحب الرخصة قدم بلاغًا للشرطة عن فقدان الرخصة وحصل على تقرير بالفقدان.

يجب على صاحب الرخصة الالتزام بالشروط المطلوبة واتباع الإجراءات الصحيحة للاستحقاق لإصدار بدل فاقد لرخصة القيادة في مصر.

ويمكن لصاحب رخصة القيادة الحصول على بدل فاقد عن طريق الحضور شخصيًا إلى مصلحة المرور بمحافظة السكن، أو يمكن تفويض شخص آخر للقيام بذلك بإبراز التفويض الخاص به وبطاقة الرقم القومي، كما يمكن استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

ويتم إصدار الرخصة الجديدة بعد استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة، وتسليمها لصاحب الرخصة الجديدة في مدة تتراوح بين 3 و7 أيام عمل، ويمكن استلامها شخصيًا أو التوجه إلى المكتب البريدي المحدد لاستلام الرخصة.

ويجب الالتزام بشروط وقوانين السلامة المرورية عند القيادة، والالتزام بالحد الأقصى للسرعة المحددة على الطرق والشوارع وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، كما يجب اصطحاب الرخصة الجديدة معك أثناء القيادة وعرضها عند الطلب من قبل رجال الأمن أو المرور.

ويجب الانتباه إلى أن استخدام رخصة القيادة الجديدة بدلاً من الرخصة المفقودة يتم بعد استلام الرخصة الجديدة والتأكد من صحتها وصلاحيتها للاستخدام، ويجب الحفاظ على الرخصة الجديدة وعدم فقدها أو تلفها أو تعرضها للسرقة، وفي حالة فقدانها أو تلفها يجب اتباع الإجراءات نفسها للاستحصال على بدل فاقد جديد.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو الاتصال بالمرور في المحافظة التي يقع فيها مكان الإقامة.

ويجب الانتباه إلى أنه في حالة وجود أي خطأ في الرخصة الجديدة أو عدم صحتها يجب التوجه إلى مصلحة المرور في أسرع وقت ممكن لإجراء التعديلات اللازمة، وفي حالة وجود أي استفسارات أو مشكلات يمكن الاتصال بمصلحة المرور للحصول على المساعدة اللازمة.

وينبغي على السائقين الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية والالتزام بشروط السلامة المرورية عند القيادة، والتأكد من صلاحية السيارة للاستخدام والمحافظة على الصيانة الدورية للسيارة، وعدم القيادة في حالة تعرضه للإرهاق أو النعاس أو تناول المخدرات أو الكحول.