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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تنفيذ أعمال تطويره.. محافظ دمياط تفتتح شارع السفير الريدي بعزبة البرج

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

افتتحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  شارع السفير عبد الرؤوف الريدي " الفنار سابقًا" بمدينة عزبة البرج بعد تنفيذ أعمال تطويره والتى تم إدراجها ضمن خطة التعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير المشتملة على تطوير عدد من الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة والتى جاءت على مدار عامين متتاليين. 

وتفقدت محافظ دمياط، الشارع الذى شهد أعمال إحلال وتجديد شبكات المرافق والكهرباء والانارة وإنشاء أرصفة جانبية بمسطح٧٤٣٧م٢ و جزيرة وسطى و شبكة لصرف مياه الأمطار وأيضًا تنفيذ أعمال الرصف بالاسفلت بمسطح ٣٢١٦٨م٢و بطول ١٤٠٠ متر. 

كما أشارت إلى حرص المحافظة على وضع مخطط شامل لتطوير الشارع ورفع كفائته الذى يُعد المدخل الرئيسي للمدينة ليضاف إلى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الطرق والتنسيق الحضارى بنطاق المحافظة.

ونوهت بأهمية هذا الطريق وخلال تنفيذ أعمال تطويره، فقد تم إطلاق اسم السفير عبد الرؤوف الريدي ابن مدينة عزبة البرج على الشارع تقديرا لجهوده المخلصة لخدمة الوطن..

ووجهت المحافظ، الشكر الى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على تعاونه الدؤوب مع المحافظة لتحقيق رؤيتها نحو التطوير الشامل لشبكات الطرق.

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