"مستثمري العاشر": نحتاج سلطة مطلقة مسئولة عن الاستثمار من التأسيس للتشغيل

قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر آن وجود سلطة عليا مطلقة تكون صاحبة قرار موحد تختص بكل الاجراءات اللازمة للاستثمار بداية من التأسيس حتي التشغيل يجب أن طرحها علي المسوولين من خلال المحور الاقتصادي للحوار الوطني

وأكد عارف في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن التحديات التي تواجه المستثمرين سواء المحليين او الأجانب البيروقراطية وتعدد الجهات المسوولة عن منظومة الاستثمار في مصر والتي تكون في بعض الاحيان قرارتها متناقضة.

وأضاف عارف ،انه رغم ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية متأثر بالظروف العالمية او الداخلية الا أن وضع وجود حوافز ضريبية و جمركية عامل مؤثر في المناخ الاستثماري.



وأوضح عارف، انه يجب ترتبط الحوافز الاستثمارية بالقطاعات التي تتمتع بقيمة مضافة ذات منشا مصري وبالأضافة الي الصناعات التي ليس لها بديل محلي يجب تشجيع الاستثمار فيها مثل الصناعات التكاملية مثل صناعة الكوتشات العربيات و الزجاج.



وذكر عارف أن سرعة الاجراءات و توجيه الحوافز لصناعات ذات مزايا تنافسية ستجعل من مصر مركزا لجذب الاستثمارات الأقليمية والعالمية فضلا عن التوسعات في المشروعات القائمة.