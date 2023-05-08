محمد عثمان يكشف أوجاع السياحة بـ الأقصر.. ويؤكد: متفائل بوجود الحوار الوطني

بدأ الحوار الوطني في 3 مايو الجاري، الذي يعتبر التزاما من الدولة بتعهداتها المسبقة، وحرصها على توفير مناخ عام يتيح التعاون بين جميع الأطياف لصالح الوطن، ولتحقيق مستقبل مشرق تنهض فيه كل القطاعات، ويؤكد عزم القيادة السياسية في إيجاد حلول جذرية لجميع القضايا والمشكلات، وتتويج جهود أعضاء مجلس الأمناء إيمانًا منهم بتحمل المسؤولية في رسم معالم المرحلة المقبلة، وترسيخ قواعد جمهوريتنا الجديدة.

وفي السياق، قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن الخريطة السياحية في مصر أجري عليها عدة تحديثات، أبرزها اكتشافات أثرية متتالية والتوجه نحو الاستثمار السياحي، إضافة إلى تطوير المناطق الأثرية، مشيرا إلى مفهوم التنمية المستدامة والدور المجتمعى لصناعة السياحة التى تحولت من خدمة تقدم إلى صناعة تستحق أن تكون جزءا من الحوار الوطنى.

وأكد “عثمان”، لـ"صدى البلد"، أن خلق حالة من التواصل الاجتماعى والمجتمعى ما بين صانع القرار السياحى سواء متمثلا في الدولة أو المستثمر وعلاقته بالمجتمع تعد ذات دور هام، لافتا إلى أن الخريطة السياحية تتغير جغرافيا، فهناك مقاصد سياحية مختلفة وجديدة تحتاج إلى تواصل تحت باب التنمية المستدامة، إضافة إلى إحداث حالة من التصالح بين المجتمع المدنى المحيط بالمقصد السياحي و المقصد السياحي نفسه للحفاظ عليه وترويجه.

حوار سياحي مجتمعي

وأوضح رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، أننا نحتاج إلى عقد حوار مجتمعى لكل مقصد سياحي "مدينة أو محافظة" بشكل منفرد لخلق نوع من التوائم والتوافق لوضع الرؤية الصحيحة للقطاع، مؤكدا أن الصعيد جزء هام للمنظومة، وصناعة السياحة في صعيد مصر متمثلة في قنا والاقصر وأسوان تمثل موقعا استراتيجيا هاما.

وأشار إلى ضرورة إجراء ممارسات سياحية على ارض الواقع للحوار الوطني، قائلا إن لكل مقصد سياحي احتياجاته المجتمعية، لخلق نوع من التناغم حيث تختلف احتياجات السياحة الثقافية عن نظيرتها الشاطئية ، بالاضافة الي اختلاف وتنوع المدن السياحية التى بها نشاط ثقافي.

فتح المناطق الأثرية المغلقة

وطالب بنظرة سريعة لـ الاقصر و اسوان تتعلق بالبنية التحتية السياحية، موضحا أن صرفت الدولة 620 مليون جنيه لإنارة المناطق الاثرية في البر الغربي، مطالبا بإعادة فتح مناطق أثرية مثل وادى الملوك وحتشبسوت ورمسيوم وهابو فهي أفضل 4 مناطق أثرية في البر الغربي.

النظر لـ مطار الأقصر و الكورنيش والمرسي

ناشد بالنظر إلى حالة مطار الاقصر، هل يستطيع ان يوائم التدفقات السياحية الحالية الاجابة ؟ لا بالطبع ، متابعا أن حالة المطار اللوجوستية تستطيع ان تتحمل هذا الحراك السياحي لا ، بالاضافة الي النظر الي كورنيش الاقصر تلك الايقونة الجميلة التى افتتحها الرئيس السيسي لايجب ان تترك هكذا لتكون فى حالة يرثي لها ،بعد ان كانت تحسن التجربة السياحية ، المرسي الذى تستخدمة المراكب السياحية للاقصر اصبح في حالة يرثي لها .

تآكل الفنادق الثابتة

طالب بالنظر الى الخدمات المحيطة بالمناطق الاثرية معربا عن أمنياته ، ان تجتمع لجنة الحوار الوطنى لسماع اهل السياحة في اسوان و الاقصر ، وتتولي الدولة البحث عن الاستثمار لبناء الفنادق الثابتة التى تاكلت في المدينة ، معربا عن تفاؤله بوجود حوار وطنى يسمع ويطرح ويناقش أوجاع السياحة.

أنهى حديثة قائلا : ملف التدريب يجب الا يقتصر على العاملين في الفنادق وشركات السياحة ،ويجب ان يطال رجل الشارع الذى يتعامل مع السائح مثل "رجل الحنطور والمركبية " مؤكدا أن صناعة السياحة الثقافية تستطيع ان تقود الاقتصاد خاصة ان السياحة قدمت 18 مليار دولار للخزينة العامة للدولة العام الماضي.

