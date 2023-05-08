شاهد.. « أعمال تطوير ميدان مدخل رأس البر»

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،أعمال تطوير ميدان مدخل مدينة رأس البر وذلك فى خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم احتفالا بالعيد القومى للمحافظة..

حيث تضمن المشروع تطوير الميدان وتشجيره ورصف الطريق المحيط به وتخطيطه ، وفى هذا السياق، أشارت " محافظ دمياط " إلى ان المشروع جاء ضمن قطاع المشاركة المجتمعية ، موضحة أنه جاء وفقًا لمخطط رفع كفاءة مدخل المدينة بشكل حضارى و تطويره بشكل يتناسب مع مكانة المدينة ، كما نوهت إلى أنه تم العمل في إطار خطة زمنية للانتهاء من المشروع قبل بداية فصل الصيف..

ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى كافة الجهات التى حرصت على التعاون مع المحافظة لتحقيق التطوير الشامل بالقطاعات المختلفة..