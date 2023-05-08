حمادة خطاب الأول عالميا في حفظ القرآن بالقراءات يكشف قصة حياته.. شاهد

فاز الدكتور حمادة محمد السيد خطاب، المدرس بقسم القراءات وعلومها بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع القراءات السبع، والتي نظمتها وزارة الأوقاف هذا العام.

وحصل خطاب، على شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه، تقديرا له على هذا الانجاز الكبير.

وحظي حمادة خطاب، بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

كما كرمه مجلس جامعة الأزهر، الشهر الماضي، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من عمداء الكليات.



السيرة الذاتية



ولد الدكتور حمادة خطاب ، في 22 - 7 - 1985م، ومقيم في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

حصل على شهادة التجويد من معهد قراءات دمنهور، ثم شهادة عالية القراءات وترتيبه فيها الثاني على المحافظة، ثم شهادة تخصص القراءات وترتيبه فيها الثاني على مستوى الجمهورية، ثم ليسانس كلية القرآن الكريم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وترتيبه في الكلية الأول على الدفعة في سنوات الدراسة الأربع.

حصل حمادة خطاب، على الدراسات العليا بقسم القراءات وعلومها بتقدير جيدا جدا.

كما حصل على الماجستير بتقدير ممتاز، وكان موضوع الرسالة عن (الوقف والابتداء في القرآن الكريم - دراسة تحليلية- من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الحج.

وحصل خطاب، على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف، وموضوعها (أسرار تنوع القراءات) دراسة تحليلة من أول سورة الفاتحة إلى قول الله تعالى (وإنّ الذينَ اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد).

وعين حمادة خطاب، معيدا بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر عام 2012، ثم مدرسا مساعدا عام 2017 ، ثم مدرسا عام 2021.

وحصل خطاب، على العديد من الإجازات في القراءات الصغرى والكبرى، كما أجاز وأقرأ المئات من طلبة علم القراءات بالروايات المختلفة، والقراءات العشر الصغرى والكبرى.

وشارك خطاب، في عدة ختمات للقراءات الإلكترونية وله شروح علمية كشرح أصول الطيبة صوتيا وشرح الشاطبية.

كما شارك في العديد من المسابقات المحلية والعالمية ، كان أبرزها: مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم عام 2005، ومسابقة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وتفسيره بالمغرب عام 2019، وحصل فيها على المركز الثاني على العالم.

كما حصل على مسابقة القراءات العشر لرابطة العالم الإسلامي، وعلى مسابقة القراءات العشر للأزهر الشريف، وحصل على جائزة الشيخ على الصوفي، الدولية للقراءات بدولة كينيا عام 2022، وفاز في كل من مسابقة كبار الحفظة ومسابقة الميدريات الإقليمية التابعتين لوزارة الأوقاف المصرية، ومرشح للمشاركة في تسجيل الأزهر الشريف للقراءات العشر، ومشارك في تطوير كتب القراءات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ويعمل حمادة خطاب، إماما وخطيبا بالمكافأة بوزارة الأوقاف المصرية، كما يعمل عضوا في مقرأة تابعة لوزارة الأوقاف وشيخا لمقرأة إلكترونية بالوزارة.