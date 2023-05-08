عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حمادة خطاب الأول عالميا في حفظ القرآن بالقراءات يكشف قصة حياته.. شاهد

حمادة خطاب خلال تكريم
حمادة خطاب خلال تكريم الرئيس له

فاز الدكتور حمادة محمد السيد خطاب، المدرس بقسم القراءات وعلومها بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا، بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فرع القراءات السبع، والتي نظمتها وزارة الأوقاف هذا العام.

وحصل خطاب، على شهادة تقدير وجائزة مالية قدرها 200 ألف جنيه، تقديرا له على هذا الانجاز الكبير.

وحظي حمادة خطاب، بتكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

كما كرمه مجلس جامعة الأزهر، الشهر الماضي، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من عمداء الكليات.


السيرة الذاتية


ولد الدكتور حمادة خطاب ، في 22 - 7 - 1985م، ومقيم في مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

حصل على شهادة التجويد من معهد قراءات دمنهور، ثم شهادة عالية القراءات وترتيبه فيها الثاني على المحافظة، ثم شهادة تخصص القراءات وترتيبه فيها الثاني على مستوى الجمهورية، ثم ليسانس كلية القرآن الكريم بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وترتيبه في الكلية الأول على الدفعة في سنوات الدراسة الأربع.

حصل حمادة خطاب، على الدراسات العليا بقسم القراءات وعلومها بتقدير جيدا جدا.

كما حصل على الماجستير بتقدير ممتاز، وكان موضوع الرسالة عن (الوقف والابتداء في القرآن الكريم - دراسة تحليلية- من أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الحج.

وحصل خطاب، على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف، وموضوعها (أسرار تنوع القراءات) دراسة تحليلة من أول سورة الفاتحة إلى قول الله تعالى (وإنّ الذينَ اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد).

وعين حمادة خطاب، معيدا بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر عام 2012، ثم مدرسا مساعدا عام 2017 ، ثم مدرسا عام 2021.

وحصل خطاب، على العديد من الإجازات في القراءات الصغرى والكبرى، كما أجاز وأقرأ المئات من طلبة علم القراءات بالروايات المختلفة، والقراءات العشر الصغرى والكبرى.

وشارك خطاب، في عدة ختمات للقراءات الإلكترونية وله شروح علمية كشرح أصول الطيبة صوتيا وشرح الشاطبية.

كما شارك في العديد من المسابقات المحلية والعالمية ، كان أبرزها: مسابقة تونس الدولية للقرآن الكريم عام 2005، ومسابقة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وتفسيره بالمغرب عام 2019، وحصل فيها على المركز الثاني على العالم.

كما حصل على مسابقة القراءات العشر لرابطة العالم الإسلامي، وعلى مسابقة القراءات العشر للأزهر الشريف، وحصل على جائزة الشيخ على الصوفي، الدولية للقراءات بدولة كينيا عام 2022، وفاز في كل من مسابقة كبار الحفظة ومسابقة الميدريات الإقليمية التابعتين لوزارة الأوقاف المصرية، ومرشح للمشاركة في تسجيل الأزهر الشريف للقراءات العشر، ومشارك في تطوير كتب القراءات من قبل قطاع المعاهد الأزهرية.

ويعمل حمادة خطاب، إماما وخطيبا بالمكافأة بوزارة الأوقاف المصرية، كما يعمل عضوا في مقرأة تابعة لوزارة الأوقاف وشيخا لمقرأة إلكترونية بالوزارة.

 

القراءات القرآن جامعة الأزهر الأوقاف جائزة مالية الرئيس عبد الفتاح السيسي السيرة الذاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قيدوه بالسلاسل.. قرار عاجل ضد محام ومدير شركة ومحاسب متهمين بتعذيب مواطن

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

ادعولها.. هنا الزاهد تعلن إجراء والدتها عملية جراحية

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف سبب زيارة وزير الخارجية إلى تشاد.. فيديو

منتخبات العالم تتنافس على ودية مع الفراعنة| مصر تفاضل بين البرازيل والمغرب لمواجهة يونيو.. تفاصيل

الآثار: استرداد 30 ألف قطة أثرية منذ 2011

وزير المالية: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها في موعدها

أحمد موسى من تشاد: مصر استقبلت أكثر من 66 ألف سوداني حتى الآن.. فيديو

هضربه بالرصاص.. لماذا هددت نادية لطفي عادل إمام بالقتل؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند لهذا السبب.. أجرأ إطلالات زوجة أحمد سعد

الصحة العالمية تحذر من تناول الأرز يوميا .. اعرف السبب

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

فيديو

قطعوا أنفاسه بسلك الشاحن .. تفاصيل محزنة في قضية علي

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ