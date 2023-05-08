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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لكثرة ضحاياها.. برلماني يطالب بقواعد محددة تنظم سير عربات النقل على الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

 قال النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس النواب إن الفترة الأخيرة شهدت حوادث مأساوية بسبب عربات النقل الثقيل، وتهور سائقيها نتيجة عدم اكتراث فئة منهم بحجم وخطورة المركبة التي يقودها.

ولفت هلال النظر في تصريحات لـ صدى البلد إلى كثرة الحوادث على الدائري الأوسطي وغيره من الطرق بسبب سيارات النقل، مضيفا أننا نشهد حوادث بسبب عربات النقل يفوق ضحاياها في بعض الأحيان 30 و 40 شخص وهذا الأمر في غاية الخطورة.

وطالب رئيس برلمانية مصر الحديثة بمنع سير النقل الثقيل على الطرق السريعة في ساعات محددة عدا سيارات النقل التي تنقل السلع الاستراتيجية مع منع عمل هذه السيارات على الطرق في ساعات الذروة .

كانت د. حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، توجهت بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى رئيس الوزراء، ووزير النقل، لحظر سير سيارات النقل الثقيل مساءً على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية وفي عواصم المدن.

هشام هلال مصر الحديثة الدائري الأوسطي سيارات النقل مصر وزير النقل

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