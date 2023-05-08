مشروبات خارقة تفتت حصوات الحالب

نشر الدكتور أحمد صبرى استشارى ، خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعض المشروبات التى تعالج حصوات الحالب.

اشرب كميات كبيرة من الماء أكثر من 3 لترات يوميًا.

قلل من القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأنها تسبب الجفاف فيزداد ألم الحصوات.

اشرب عصير الليمون الطازج مع زيت الزيتون، ثم اشرب الماء بعده.

تجنب السكر والمنكهات في العصائر والأكل لكونها تزيد من آلام الحصوات.

اشرب خل التفاح الطبيعي ويمكن إضافته للماء للتخفيف من حدته.

كل الطعام المدر للبول مثل الخيار والبطيخ والكرفس.

التقليل من استهلاك الملح.