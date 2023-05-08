بابافاسيليو عقب تأهل البنك الأهلي لدور الـ16: سنطوى صفحة الكأس ونستعد للدورى

أعرب بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب التأهل لدور الـ١٦ لكأس مصر، علي حساب فريق الشبان المسلمين بقنا عن سعادته بالصعود.

وأوضح “ بابافاسيليو“ أن مباراة اليوم كانت فرصة لتجهيز عدد كبير من اللاعبين استعدادا للمواجهات المقبلة بالدورى والكأس، مشيرا إلى أنه يثق في جميع اللاعبين لذلك دفع بعدد كبير منهم في مباراة اليوم.

وأكد المدير الفنى أن لاعبي الفريق اتيحت لهم اليوم العديد من الفرص كانت كفيلة بتحقيق نتيجة كبيرة علي فريق محترم يمتلك عناصر مميزة مثل فريق شبان قنا .

وأختتم “بابافاسيليو “ حديثه، قائلا: إن الفريق لديه مواجهات صعبة في الدوري وسنبدأ بالاستعداد فورا لمباراة الإسماعيلي المقبلة.