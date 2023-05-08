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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث التعليم العالي: تلقي رغبات الطلاب بالخارج لتحويلهم لجامعات مصرية غدا

التعليم العالي
التعليم العالي

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه سيتم استقبال طلبات جميع الطلاب الذي يحملون شهادات المعادلة على المواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات الخاصة والأهلية بدءا من الغد، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب العائدين من السودان وغيرهم.

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وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن الوزارة قامت بفتح التنسيق للجامعات الأهلية مبكراً لجميع الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية، وكذلك للطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة العام الماضي.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه سيتم تحديد مستويات للطلاب على نمط الطلاب العائدين من أوكرانيا، موضحا أن الطالب العائد يدخل على الرابط، ويكتب اسم الجامعة والكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وخلال 72 ساعة سيحصل على شهادة إفادة.

الثانوية العامة العام الماضي الجامعات الخاصة والأهلية التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي الطلاب العائدين من أوكرانيا شهادات الثانوية العامة

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