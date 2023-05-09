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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

ترعب المارة.. سكان شارع جوزيف تيتو بالنزهة الجديدة يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

اشتكى سكان شارع شارع جوزيف تيتو - بجوار توكيل الميكانيكيون العرب وتوكيل جاجوار - بالنزهة الجديدة -  التابعه لمحافظة القاهرة والمنطقة المحيطة، في رسالة لخدمة "بين الناس" التي يقدمها "صدى البلد"، من تزايد أعداد الكلاب المسعورة في الشوارع بشكل أصبح غير محتمل على الإطلاق مما يهدد سلامة المواطنين المارة فى هذه الشوارع.

وقال يسرى أحمد عبد الغنى، من سكان جوزيف تيتو في رسالته: "نعاني نحن سكان شارع شارع جوزيف تيتو بجوار  توكيل الميكانيكيون العرب وتوكيل جاجوار - بالنزهة الجديدة-  التابعه  لمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا إلى الامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعا مؤلما".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، والتي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".

وناشد الأهالى، المسئولين بالوحدات البيطرية، وجهاز المدينة العمل، حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة الذين يخشون على أطفالهم من أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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