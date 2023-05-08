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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ مي عمر عبر إنستجرام

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام ”.

وظهرت “مي عمر ”بإطلالة كلاسكي حيث ارتدت بدلة باللون الازرق الأنيق ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها

من جانب آخر، كشف محمد سامي مخرج مسلسل جعفر العمدة، مفاجأة بشأن زوجته الفنانة مي عمر، وقال إن هناك مسلسلاً جديدًا سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

  ورد محمد سامي على سؤال: “هل هذا سيكون الجزء الثاني من مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثان لـأي عمل، خاص به، وأن هذا المسلسل جديد”.

 وأكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.

الأزرق الفنانة مى عمر انستجرام جعفر العمدة سلسل جعفر العمدة محمد سامى مسلسل لؤلؤ

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