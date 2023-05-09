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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا.. الشرطة تعتقل لصوصا سرقوا 93 كنيسة في 82 بلدة

الشرطة الاسبانية
الشرطة الاسبانية

قالت وزارة الداخلية الإسبانية ، الإثنين ، إن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على زوجين سرقوا 93 كنيسة في 82 بلدة بشمال إسبانيا.

وقالت الوزارة في بيان 'الحرس المدني ... اعتقل شخصين لارتكابهما ما لا يقل عن 93 عملية سطو في كنائس في ما يصل إلى 82 بلدة مختلفة في كانتابريا وأستورياس وبالينسيا.'

واستهدفت السرقات أموالا ساهم بها المصلون في الكنائس ، بحسب البيان. وقالت الوزارة إن عمليات السطو الأولى ارتكبت في ديسمبر الماضي في كنائس مختلفة في كانتابريا.

وأسفر تفتيش منزل أجرته الشرطة عن اكتشاف 140 قطعة دينية ، من بينها صور وحالات بها زيوت وصناديق صغيرة بها مفاتيح للمظلات والمذخائر ، بحسب البيان. 

وأضافت الوزارة أن الشرطة عثرت أيضًا على عملات معدنية من فئات صغيرة مأخوذة من صناديق صدقات الكنائس وصناديق التبرعات.

وبحسب ما ورد كان الجناة يمتلكون أيضًا أدوات مختلفة يمكن استخدامها في عمليات السطو ، مثل العتلات ذات الأحجام المختلفة ، والرافعة الهيدروليكية ، والمفكات ، والزردية ، وجهاز الرؤية الليلية.

الشرطة الإسبانية شمال إسبانيا صناديق التبرعات عمليات السطو

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