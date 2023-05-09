عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تقلل الصدقة من ذنوب المتوفى.. علي جمعة يوضح

صدى البلد

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “هل تقلل الصدقة من ذنوب المتوفى.. وهل نجازى عليها؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: بالطبع، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وتقي مصارع السوء.

وأضاف علي جمعة : أننا كنا نسأل مشايخنا عن الذين نسوا أنفسهم في كثير من التصرفات.. كيف يكرمهم الله؟! فكانوا يقولون بكثرة الصدقة، فحتى المذنب يسترها الله معه بسبب الصدقة.

وأشار خلال فيديو عبر صفحته على “فيس بوك” إلى أن الصدقة عبادة متعدية النفع، قال- تعالى-: "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ".

وأوضح أن الصدقة  لها شأن كبير في الوقاية من النار وغفران الذنوب وستر الحال وتيسير الأمور، بل إن النبي عد من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهو مشهد عظيم يوم القيامة نحتاج فيه إلى ظل عرش الرحمن، رجل تصدق صدقة بيمينه ولا تعلم شماله ما انفقت يمينه "صدقة السر".

قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم-: “سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله: اجتمعا عليه، وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب، وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه”.

وتابع أن الصدقة وكثرتها تخفف عن الإنسان ذنوبه، وكذلك من سبقنا إن كان قد ترك صدقة، فهذا فيه نص الحديث “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له”.

وأكد أنه يجوز أن نهب ثواب ما ندفع من صدقات لميت سبقنا، أو ندعو له ففي الحديث “ولد صالح يدعو له”، فعندما نقول اللهم هب مثل ثواب ما قدمت إلى روح أبي وأمي وهكذا، فهذا لا بأس به.

الدكتور علي جمعة الصدقة الذنوب والمعاصي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن عن إحباط هجوم بـ 15 صاروخاً روسيا

الأرصاد: موجة حارة جديدة تستمر لنهاية الأسبوع.. اعرف حالة الطقس

ما هي علامات الحسد والعين في الرزق؟.. الإفتاء: اتقوه بـ3 سور صباحا ومساء

كنز نبوي في 30 ثانية.. الذكر الأكثر ثواباً من ترديدك الأذكار 24 ساعة متواصلة

نزاع بالأسلحة والقنابل بسبب خلاف على حمام في العراق

بقوة 4.2 درجة .. زلزال يضرب دولة عربية ولا أضرار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. امرأة تطالب مصور زفافها بـ رد أموالها

أثناء الاحتفال بطلاقه.. برازيلي يتعرض لحادث أليم كاد ينهي حياته

سامسونج ألترا 22 بـ68 جنيها.. احذر هذا المقطع على فيسبوك يسرق أموالك

مقلب طالبة أمريكية يتسبب في نقل 6 من زملائها للمستشفى بتكساس

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ