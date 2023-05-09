إعلامي يكشف موقف الأهلي من انتقال بيرسي تاو للدوري السعودي

كشف الإعلامي محمد فاروق موقف بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر من الانتقال إلى نادي أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ بعد تألقه مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"حتى الآن لم يقدم أهلى جدة عرضا لضم بيرسى تاو من القلعة الحمراء، وما تردد بشأن تواصل بيتسو موسيمانى لضمه حتى الآن غير صحيح".

وأضاف: "حال وصول عرض رسمي إلى النادي الأهلي سيتم دراسته ولكن بشكل عام هناك تمسك من جانب كولر باستمرار بيرسى تاو فى الفترة المقبلة".