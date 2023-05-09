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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تأثر ومفاجأة| محمد رجب يكشف تفاصيل مشاركته في «الاختيار» و«الكتيبة 101»

الفنان محمد رجب
الفنان محمد رجب

لحظات مؤثرة.. الدكتور عمرو الليثي يفاجئ الفنان محمد رجب بصورة والده

محمد رجب يفجر مفاجآت عن "الزواج" مستقبلا

محمد رجب: شرف كبير ليا المشاركة في الاختيار و الكتيبة  101

 

أطلق الفنان محمد رجب، في حوار مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، عدة تصريحات هامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

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الفنان محمد رجب يفجر مفاجآت عن "الزواج" مستقبلا


تأثر الفنان محمد رجب، بمجرد رؤية صورة والده في استديو برنامج واحد من الناس، في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الاثنين.

وعبر محمد رجب، عن عميق حزنه على فراق والده، قائلا :"تعلمت من والدي أشياء كثيرة، وله علي فضل كبير، وحب في قلبي لأنه والدي".

وكشف الفنان محمد رجب، الكثير من التفاصيل الجديدة عن حياته الخاصة.

وقال الفنان محمد رجب، إنه فكر في الزواج خلال الفترة المقبلة، ولكن لن يكشف المزيد من التفاصيل، موضحا: أعتقد أنه جاء الوقت لأخذ هذه الخطوة الأساسية، فالعمل والضغوط في مهنة الفن كبيرة".

وخلال الحلقة، عبر الفنان محمد رجب، عن عميق تقديره وسعادته بالمشاركة في الأعمال الفنية الوطنية خلال السنوات الأخيرة في السباق الرمضاني الأعوام الماضية.

وقال الفنان محمد رجب، شرف كبير ليا المشاركة في الاختيار و الكتيبة  101، هذه الأعمال الوطنية الهامة والتي تقدم للجمهور بطولات رجال القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب.

الكتيبة 101

يذكر أن الفنان محمد رجب، عبر عن فخره بتجسيد دور الشهيد البطل المقدم أحمد عبد الحميد الدرديري أحد أبطال القوات المسلحة المصرية خلال مسلسل الكتيبة 101. 

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لحظات مؤثرة.. عمرو الليثي يفاجئ الفنان محمد رجب بصورة والده

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