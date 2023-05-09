موقف الأهلي من علاج علي زين بعد إصابته أمام الزمالك بالسوبر الإفريقي

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مشوار لاعب كرة اليد علي زين قد انتهي بالفعل مع الفريق، موضحًا أنه سيتم التكفل بتكاليف علاجه، وفقًا للعقد المبرم مع ناديه.

وقال العامري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "لجنة المباريات قامت بالتنسيق مع كافة اللجان لحضور الجماهير بشكل جيد في بطولة السوبر لكرة اليد التي أقيمت بين الأهلي والزمالك، وكذلك بطولة كأس الكؤوس".

وتابع: "كان مشهد حضور جماهير الأهلي والزمالك في صالة الأمير عبدالله الفيصل رائعًا بين الناديين، وخطوة جيدة وتُشجع على تواجد الجمهور بشكل جيد في جميع المباريات، وأن يكون هناك تنافس جماهيري في التشجيع الجيد".

وأضاف: "علي زين سيغيب عن بطولة كأس الكؤوس، وسيتم علاجه على نفقة النادي الأهلي، وفقا لشروط العقد، وهو أحد أبناء النادي بعيدًا عن أي شيء".

وحول إقامة بطولة النخبة من 4 أندية، قال: "لدينا معلومة عن وجود تغيير في شكل بطولة السوبر، من أجل زيادة المنافسة ورفع عوائد الرعاية والإيرادات وزيادة قيمة المكافآت، وأعتقد أنها أمور جيدة، والنادي الأهلي دائمًا يبحث عن تسويق حقوقه وكل بطولة لها عقود منفصلة، ولذلك ظهر الفريق بـ تي شيرت عليه رعاة آخرين في بطولة السوبر الأخيرة".

وأتم: "بعثة الأهلي تغادر غدا لتونس برئاسة محمد الدماطي، وتم التنسيق مع السفارة المصرية عن طريق جهاز الكرة ورئيس البعثة، وكل الأمور يتم ترتيبها قبل السفر، وتحركنا من أجل الحضور على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في لقاء الإياب أمام الترجي، والجهات الأمنية داعمين لفكرة عودة الجمهور للمدرجات بشكل كامل".