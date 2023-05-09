الأهلي يكشف حقيقة عروض حمدي فتحي.. وسبب اعتراضه على تشكيل لجنة الانضباط

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه ليس بالضرورة أن تكون الأخبار المنتشرة حول احتراف اللاعبين صحيحة، مؤكدًا بأن ناديه يقوم بدراسة كافة الأمور التي تخص الفريق، في ظل وجود محمود الخطيب كرئيسًا للنادي ومشرفًا على قطاع الكرة، بالإضافة لوجود شركة كرة القدم والجهاز الفني، مؤكدًا أنه لا يوجد أي عروض قطرية لضم حمدي فتحي.

وقال العامري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "النادي الأهلي لا يتخذ أي موقف قانوني إلا بعد دراسته جيدًا، وهناك لجنة قانونية تعمل بشكل جاد".

وتابع: "طالما الأهلي لجأ لرفع دعوى قضائية فأن لديه أسانيد قانونية. وتم تجميد مركز التسوية، ولذلك يتم اللجوء للقضاء الإداري، وهذا لا يتعارض مع المواثيق الأولمبية".

وأضاف: "تشكيل لجنة الانضباط حق أصيل للجمعية العمومية، ومجلس إدارة اتحاد الكرة كان عليه دعوة الجمعية العمومية، وما تردد حول وجود موافقة الفيفا على تشكيل اللجنة هي محاولة لتحسين الصورة فقط".