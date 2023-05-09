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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مجلس الأهلي يستحق الإشادة.. وليس عيبا أن تتخذه الأندية الأخرى نموذجا للنجاح

صدى البلد

أكـد الإعلامي محمد شبـانة، أن النادي الأهلي نجح في إنشاء الفرع الرابع بالتجمع الخامس والذي تم الإعلان عن افتتاحه يوم 1 يونيو القادم في احتفالية كبيرة، مشيرًا إلى أن تكلفة الفرع وصلت إلى مليار ونصف المليار جنيه، ليكون أول الأندية الجماهيرية التي تنجح في إنشاء عدة فروع لها.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "الأهلي دائمًا تفكيره ناحية المستقبل، إداريا ورياضيًا وإنشائيًا، دائمًا يتطلع للتطور بشكل مستمر، والفريق أغلق ملف السوبر ويستعد لمواجهة الترجي التونسي، ثم سيتم الاتجاه إنشائيًا نحو فرع العلمين الجديدة".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي الأهلي يستحق الإشادة، وليس عيبًا أن تتخذ الأندية الآخرى، النادي الأهلي نموذج للنجاح، وأن يتعلموا منه كيف وصل إلى هذه النجاحات الكبيرة".

وواصل: "النادي الأهلي سوف يربح كثيرًا من فرع التجمع الخامس، والذي تم إنشائه من جانب القوات المسلحة، وستكون هناك استفادة رياضية وادارية، وكذلك سيتم توظيف العديد من العمالة في الفرع الجديد، كل هذه أمور إيجابية يستحق النادي الأهلي الشكر".

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