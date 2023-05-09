بايدن: نظام الأسد يشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي الأمريكي

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا لمدة عام إضافي.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي بشأن سوريا؛ عقب يوم من إعلان جامعة الدول العربية، عودة دمشق لشغل مقعدها الذي جُمّد عام 2011.

وقال بايدن: إن “تصرفات نظام الأسد ما تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة”.

من جهته، أبدى فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، معارضة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية في الوقت الحالي، قائلا: إن “بلاده لن تطبع علاقاتها مع نظام الأسد، ولا تدعم قيام حلفائها بخطوات في هذا الاتجاه”.

بيان مجلس الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأول، الأحد، قد أفاد بأن وزراء الخارجية العرب، تبنوا رسميا، في اجتماعهم، قرارا، ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية باجتماعاتها، بعد غياب دام 11 عاما.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا؛ قبل قمة مقررة في السعودية يوم 19 مايو الجاري.

وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية دمشق؛ ردا على قمع نظام الأسد للاحتجاجات الداعية لإسقاطه، والتي انطلقت في مارس 2011.