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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دوق ساسكس يقضي 30 دقيقة حزينة في المقر الملكي بعد تتويج والده| تقرير

صدى البلد

زعم أن دوق ساسكس دخل وخرج من قصر باكنغهام بعد التتويج دون رؤية العائلة المالكة خلال زيارته لبريطانيا.

أمضى الأمير هاري حوالي نصف ساعة في القصر بعد خدمة كنيسة وستمنستر قبل أن يسافر إلى مطار هيثرو للعودة إلى الولايات المتحدة يوم السبت.

وذهب إلى القصر 'لأسباب لوجستية' ليخرج لحظة من أعين الجمهور بعد الحفل الذي استمر ساعتين ولم يتحدث إلى أي من أفراد أسرته ، بحسب التلغراف.

يأتي ذلك بعد أن أعرب الملك تشارلز الثالث عن 'أسفه' على دعوة الأمير هاري وشرب أولئك الذين لم يكونوا موجودين خلال مأدبة غداء احتفالية للعائلة المالكة.

لم ينضم الأمير هاري إلى العائلة المالكة في صور التتويج الرسمية ولم يحضر حفل التتويج يوم الأحد.

وقالت مصادر لصحيفة التلغراف إن افتقار الأمير هاري للتواصل كان 'عمليًا' وكان حريصًا على العودة إلى زوجته وأطفاله في الولايات المتحدة بينما كان باقي أفراد الأسرة العاملة منشغلين بموكب التتويج.

هذه هي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن الأمير هاري يزور القصر منذ جنازة الملكة في سبتمبر الماضي.

وكان في بريطانيا في وقت سابق من هذا العام لحضور قضايا أمام المحكمة لكن من غير المعروف أنه رأى الملك تشارلز الثالث أو الأمير وليام.

جلس في الصف الثالث لتتويج والده وزوجة أبيه في وستمنستر أبي - صفان خلف شقيقه الأمير وليام.

من المفهوم أن الأمير هاري كان يرتدي ما طُلب منه ارتدائه ، وهو بدلة وربطة عنق صباحية داكنة اللون ، وميداليات أفغانستان واليوبيل مثبتة على سترته ، ونجمة من النظام الملكي الفيكتوري وزخرفة العنق.

خلال مأدبة غداء العائلة المالكة ، رفع الملك تشارلز الثالث كأسًا لأحفاده الثلاثة الأمير جورج - الذي خدم أيضًا بصفحة شرف - الأميرة شارلوت والأمير لويس ، اللذان كانا من بين نجوم العرض وقاموا بظهورهم العام مع ثقة بالنفس. .

لكنه حرص أيضًا على تناول نخب 'أولئك الذين لم يكونوا موجودين' وتمنى لحفيده الآخر عيد ميلاد سعيدًا جدًا 'أينما كان'.

قال مصدر لـ MailOnline: `` لقد كانت لحظة جميلة على ما يبدو.

الامير هاري العائلة المالكة الملك تشارلز الثالث الولايات المتحدة

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