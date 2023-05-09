واشنطن تكشف موقفها من الانتخابات التركية

كشف الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن موقف واشنطن من الانتخابات التركية المقرر عقدها في 14 من شهر مايو الجاري.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن "الانتخابات التركية المقبلة لن تحدث أي تغيير في العلاقات بين واشنطن وأنقرة".

وأضاف "سنواصل العمل على الأولويات المشتركة وعلى تعميق العلاقات مع أية حكومة يختارها الشعب التركي".

وأكد باتيل "نحن لا نؤيد طرفا ضد آخر، وأملنا الوحيد رؤية انتخابات حرة ونزيهة قائمة على العملية الديمقراطية".

وفي سياق أخر، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن واشنطن اقترحت سابقا أن ترسل تركيا إلى أوكرانيا منظومة الدفاع الصاروخي S-400 الذي اشترته من روسيا واعترضت عليه الولايات المتحدة، لكن أنقرة رفضت هذا الاقتراح.

ونوه تشاووش أوغلو بأنه بينما زعمت واشنطن أن منظومة S-400 اضطرتها إلى استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة F-35، فقد اقترحت على تركيا أيضاً أن تمنح السيطرة على هذا المنظومة للولايات المتحدة أو دولة أخرى، بما في ذلك أوكرانيا، لأنها تحاول محاربة القوات الروسية.

وقال الوزير التركي: "طلبت الولايات المتحدة منا إرسال منظومة الدفاع الصاروخي S-400 إلى أوكرانيا، وقلنا لا"، موضحاً أن هذه المقترحات غير مقبولة لأنها تسعى إلى انتهاك السيادة التركية.