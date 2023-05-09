رئيسة المفوضية الأوروبية تصل كييف وسط وابل من الصواريخ الروسية.. سر توقيت الزيارة

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إلى كييف لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي في 9 مايو؛ في وقت تقوم روسيا بشن هجوم صاروخي عنيف آخر في العاصمة الأوكرانية- وهو الخامس منذ بداية الشهر والثاني في عدة أيام.

وقالت فون دير لاين، في تغريدة لها عبر “تويتر”: "من الجيد أن أعود إلى كييف، حيث يتم الدفاع عن القيم التي نحتفظ بها عزيزي كل يوم".

وأضافت: "أرحب بقرار الرئيس زيلينسكي بجعل 9 مايو يوم أوروبا أيضا هنا في أوكرانيا".

وتتم زيارة فون دير لاين، الخامسة منذ بداية حرب روسيا غير المبررة لأوكرانيا، في يوم مليء بالرمزية، حيث يحتفل الاتحاد الأوروبي في 9 مايو بأوروبا، وهو إشارة إلى إعلان شومان الذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان في نفس اليوم في عام 1950.

ويُنظر إلى الإعلان على أنه الحجر المؤسس لما كان سيصبح الاتحاد الأوروبي الحالي 27 عضوا.

وقال المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية إن فون دير لاين ترغب من هذه الزيارة إعادة التأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت تجاه أوكرانيا.

وجاء وصول فون دير لاين بعد ساعات من إطلاق روسيا 25 صواريخ كروز في أوكرانيا، 15 منهم يستهدفون كييف، في هجوم ثانٍ بعد موجة من الضربات بدون طيار في 8 مايو.

وذكرت الأركان العامة لجيش أوكرانيا في بيان في وقت مبكر من اليوم 9 مايو، "في المجموع، خلال موجتين من الهجمات على أوكرانيا في ليلة 9 مايو، أطلق المحتلين الروس 25 صواريخ كروز ؛ تم تدمير 23 منهم من قبل الدفاع الجوي لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، سيرجي بوبكو، بأن دفاعات كييف الجوية قد اكتشفت ودمرت حوالي 15 صاروخا فوق المدينة.

وكان الهجوم على كييف هو الثاني في ساعات، بعد أن أطلقت روسيا في 8 مايو 35 طائرة من الطائرات بدون طيار و16 صاروخًا.

واستهدفت الضربات الصاروخية مناطق خاركيف، وخيرسون، وميكولاييف، وأوديسا، وخسائر بشرية.

وقدم زيلنسكي مشروع قانون للبرلمان رسميا بجعل 9 مايو يوم أوروبا في أوكرانيا، في حين أن يوم النصر في 8 مايو، على أن يتم الاحتفال به باعتباره "يوم الذكرى والانتصار على النازية".

واعتبرت هذه الخطوة بمثابة تجهل واستفزاز لروسيا، التي تحارب أوكرانيا لمنعها من الاندماج مع أوروبا.

وتحتفل روسيا وغيرها من الجمهوريات السوفيتية السابقة بنهاية الحرب العالمية الثانية في 9 مايو، بينما تحتفل بها أوروبا قبل يوم واحد.