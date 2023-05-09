رئيس جهاز سوهاج الجديدة يطالب بزيادة المسطحات الخضراء داخل منطقة 138 عمارة

تفقد المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، منطقة 138 عمارات ومنطقة 50 عمارة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، لمتابعة المشروعات الجارية بالمنطقتين، وتذليل أي عقبات إن وجدت، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، طالب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، شركة الغاز الطبيعي بسرعة إنهاء الأعمال داخل منطقة 138 عمارة حتى يتم عمل تنسيق الموقع النهائي للمنطقة، كما طالب بزيادة نسبة المسطحات الخضراء داخل المنطقة، وكذا ضرورة الاهتمام بالنظافة وعمل صيانة دورية للعمارات.

كما تابع المهندس محمد عبد الله، الأعمال الجارية بمنطقة 50 عمارة، موجهاً باستكمال الأعمال المتبقية داخل العمارات، وكذا ضرورة إنهاء جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية قبل نهاية شهر مايو الحالي.

كما تفقد الجزر المزروعة بين الطرق العمومية أمام هذه المناطق، موجهاَ بالاهتمام بالمزروعات والقيام بريها وتسميدها بصورة منتظمة.

في سياق متصل، أشار رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إلى استكمال تنفيذ أعمال الزراعة بالجزر والمسطحات الخضراء بالمدينة، ومنها منطقة حديقة الإسكان القومي، والحديقة العامة بجوار الإسكان الاقتصادي وجامعة ميريت وكلاهما بمساحة 5 أفدنة لكل حديقة، بجانب ميدان مدخل المنطقة الصناعية، حيث يجري تنفيذ المسطحات الخضراء به بمساحة خضراء حوالي 55 ألف م٢.

