مفاجأة بأسعار الذهب العالمية اليوم.. انخفاض وسط مخاوف انهيار الدولار

تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية، والتي ينتظرها المستثمرون بحثًا عن أدلة على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية .

لم يتغير سعر الذهب كثيرًا ليصل إلى 2023.41 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من 0232 بتوقيت جرينتش. العقود الآجلة للذهب الأمريكي

انخفض بنسبة 0.2 ٪ بعدما كان 2030.10 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء.

قال أجاي كيديا، الخبير في أسواق الذهب، إنه إذا جاء تقرير التضخم ساخناً في ضوء المخاوف من زيادة أخرى لسعر الفائدة الفيدرالية في يونيو ، فقد تنخفض أسعار الذهب في النهاية إلى مستوى 1950 دولارًا - 1920 دولارًا أمريكيًا.

تعتبر السبائك وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن المعدلات المرتفعة أثرت على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

مع ذلك ، يسعّر المتداولون حاليًا فرصة بنسبة 92٪ في أن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار الفائدة عند مستواها الحالي في يونيو.

أظهر تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات التضخم للمستهلكين الأمريكيين كانت متباينة في أبريل.

إلى جانب البيانات الاقتصادية ، يراقب المحللون أيضًا التطورات المحيطة بالقطاع المصرفي الأمريكي وسقف الديون.

أظهرت بيانات مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم امس الاثنين في أحدث مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة للبنك المركزي، أنها بدأت في التأثير على قطاع التمويل .

وأضاف كيديا: ”إذا كانت هناك أنباء عن مزيد من الضغط في القطاع المصرفي ، فسنرى الذهب يتحرك نحو المستوى 2100 دولار”.

قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إن فشل الكونجرس في رفع حد الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار من شأنه أن يتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد الأمريكي ويضعف الدولار كعملة احتياطية في العالم.

ووصلت الفضة إلى سعر 25.61 دولار للأونصة.