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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير رهيب من انهيار الدولار الأمريكي في هذه الحالة الوحيدة

الدولار
الدولار

أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيرات جديدة من عدم التوافق على سقف الديون وأنها خطر يهدد أمريكا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت يلين إن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار سيتسبب في ضربة هائلة للاقتصاد ويضعف موقف الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية.

وأضافت أن الرئيس جو بايدن سيضطر إلى اتخاذ قرارات بشأن ما ينبغي فعله بموارد الخزانة إذا لم يتم رفع سقف الديون، ولكن "لا توجد خيارات جيدة".

وذكرت أن هناك "فجوة كبيرة" بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين فيما يتعلق برفع سقف الدين.

وشددت على ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وهناك "مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد".

وتأتي تعليقاتها في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس.

ويذهب الجمهوريون لاشتراط الموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير.
 

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