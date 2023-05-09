شوبير يكشف مفاجأة حول انتقال نجم الأهلي إلى الدوري القطري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اقتراب حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي، من الانضمام إلى الدوري القطري في الموسم المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بالأمس ذكرت قناة قطرية أن حمدي فتحي تلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري، استفسرت حول الأمر وعلمت أن هناك أكثر من نادٍ قطري يرغب في ضم حمدي فتحي وليس وناديا واحدا، لكنه ليس اهتماما من أندية القمة مثل السد أو الدحيل، بل من منطقة وسط الجدول".

أضاف:" هل حدث تواصل مع حمدي فتحي من قبل هذه الأندية؟ لا لم يحدث، الأمر أنه يوجد وكلاء وشركات تحدثوا مع هذه الأندية على حمدي فتحي وكان الرد من الأندية بأنه لاعب جيد واستفسروا عن فرص التعاقد معه، ومن هنا بدأ الوكلاء والشركات يتحدثوا عن هذا الأمر".

تابع:" هذه الأندية بالفعل تريد ضم حمدي فتحي، لكن لم يصل عرض رسمي للنادي الأهلي حتى الآن، هذه الأمور بتبدأ كده وهي مرحلة جس النبض لمعرفة موقف الأهلي من إمكانية رحيل اللاعب".

واصل:" الأهلي نفي وصول عروض رسمية وعندما يصل عروض سيتم بحثها، في الجانب الآخر يوجد تفكير فعلا من بعض أندية الدوري القطري في ضم حمدي فتحي وهو في الدماغ بشدة، ولما لا وهو من أحد أفضل اللاعبين في مركزه ليس في مصر فقط ولكن في قارة إفريقيا".