عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة حول انتقال نجم الأهلي إلى الدوري القطري

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اقتراب حمدي فتحي، لاعب وسط فريق الأهلي، من الانضمام إلى الدوري القطري في الموسم المقبل.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بالأمس ذكرت قناة قطرية أن حمدي فتحي تلقى عرضا من أحد أندية الدوري القطري، استفسرت حول الأمر وعلمت أن هناك أكثر من نادٍ قطري يرغب في ضم حمدي فتحي وليس وناديا واحدا، لكنه ليس اهتماما من أندية القمة مثل السد أو الدحيل، بل من منطقة وسط الجدول".

أضاف:" هل حدث تواصل مع حمدي فتحي من قبل هذه الأندية؟ لا لم يحدث، الأمر أنه يوجد وكلاء وشركات تحدثوا مع هذه الأندية على حمدي فتحي وكان الرد من الأندية بأنه لاعب جيد واستفسروا عن فرص التعاقد معه، ومن هنا بدأ الوكلاء والشركات يتحدثوا عن هذا الأمر".

تابع:"  هذه الأندية بالفعل تريد ضم حمدي فتحي، لكن لم يصل عرض رسمي للنادي الأهلي حتى الآن، هذه الأمور بتبدأ كده وهي مرحلة جس النبض لمعرفة موقف الأهلي من إمكانية رحيل اللاعب".

واصل:" الأهلي نفي وصول عروض رسمية وعندما يصل عروض سيتم بحثها، في الجانب الآخر يوجد تفكير فعلا من بعض أندية الدوري القطري في ضم حمدي فتحي وهو في الدماغ بشدة، ولما لا وهو من أحد أفضل اللاعبين في مركزه ليس في مصر فقط ولكن في قارة إفريقيا".

الأهلى شوبير حمدي فتحي الدوري القطري الإعلامي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

موعد عيد الأضحى 2023 “العيد الكبير” في مصر .... اعرفها بالأيام

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

ترشيحاتنا

نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يجريان تقييما للوضع الأمني بعد الغارات على غزة

أسعار النفط تهبط وسط تعاملات حذرة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

بعد إجلائهم من بورتسودان.. السفينة المصرية تصل ميناء سفاجا وعلى متنها عالقين

الصين تطرد دبلومسي كندي من شنجهاي رداً على إجراء مماثل

مفاجأة بأسعار الذهب العالمية اليوم.. انخفاض وسط مخاوف انهيار الدولار

بشري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

لن تصدق.. بريطانية تعثر على حيوان خطير داخل علبة فاصوليا..صورة

خد منها التليفون .. طالبة تعتدي بشكل صادم على معلمها في أمريكا

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ