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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجلس الدولة يخصص دائرة لـ منازعات النيابة الإدارية.. مستندات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 313 لسنة 2023 بمجلس الدولة، والذي أمر بتعيين الدائرة المختصة بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية وطلبات التعويض المرتبطة.

وأمر رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، على اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 675 لسنة 2022 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى بها وأيضا تحديد اختصاصاتها.

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري المعقودة بتاريخ 2022/9/18؛ وعلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2023/4/8 في الدعوى رقم 47 لسنة 44 قضائية دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (ب) في 2023/4/11 ؛ وعلى ما عرضه المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري.

جريدة الوقائع جريدة الوقائع المصرية النيابة الإدارية مجلس الدولة

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