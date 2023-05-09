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استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، بشكل كبير على ملامح تشكيل غريقه الذي سيخوض مواجهة نظيره بروكسي، المقرر لها اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة الدولي، في دور ال32 لكأس مصر.

وشهدت قائمة الزمالك للمباراة استبعاد محمد عبد الشافي وأحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمرو السيسي لعدم الجاهزية، ومصطفى الزناري وعمر جابر لأسباب فنية، وأحمد سيد زيزو بقرار من الجهاز الفني لإراحته.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بروكسي في كأس مصر

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمو حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حاتم سكر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيف فاروق جعفر - أحمد بلحاج

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - سيد عبد الله "نيمار".

ويسعى الزمالك لتخطي بروكسي، والوصول لأبعد خطوة في المسابقة التي ودّعها النسخة الماضية، من الدور قبل النهائي، بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح.