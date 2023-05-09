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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة والصناعة: نحرص على تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة

صدى البلد

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية للدولة وترسيخ أسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية هامة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها نيابةً عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، خلال فعاليات الحلقة النقاشية التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول "توثيق دورة حياة العملية الاستيرادية والتصديرية لمجموعة من المنتجات فى مصر – تحليل للمشكلات وطرح لحلول تنفيذية وعملية".

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، بالتصدي لجميع التحديات التي تحول دون انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات مرتبطة بزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المصريين، وكذا بتشجيع إجراء توسعات مدروسة للمصانع القائمة وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي لإقامة منشآت صناعية جديدة للاستفادة مما تحققه وفرة الانتاج الكبير.

ونوه سمير إلى حرص الوزارة خلال المرحلة الحالية على مساندة الجهود الداعمة لسياسات توطين الصناعة، لا سيما المواد الخام مع تيسير حصول المصانع على احتياجاتها من المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة لاستكمال تصنيع منتجاتها المصدرة للخارج. 

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على بذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلات التى تواجه القطاع الخاص بقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بجميع الموضوعات التى تخدم قطاع التصدير من خلال أجهزتها التابعة، وبالتعاون مع مختلف الوزارات والكيانات المعنية بالدولة.

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