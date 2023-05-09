عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر.

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

محافظ القليوبية يواصل جولاته ويلتقى بالمواطنين في موقفي الخانكة وبنها العمومي


وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر من خلال استنباط  نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج.
وأوضح رئيس جامعة بنها أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدان في العام الماضي باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تساهم فى سد العجز فى الفجوة الغذائية لدى مواطنى محافظة القليوبية ، مشيراً الى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر علي الإنتاج في الظروف الصعبة ومناسبة للمناخ المصري.


من ناحية اخرى استمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها الى شرح تفصيلى من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعميد الكلية حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية.
وأشاد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر مع جامعة بنها فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهدف الى خدمة أهالي المحافظة ، مؤكداً على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، حيث تم التنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، لضمان نجاح محصول القمح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول.
وأكد محافظ القليوبية انتظام أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه تم حصاد 38 ألف و440 فدان قمح حتى الان من اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح والتى تصل الى 40 الف و841 فدان على مستوى المحافظة.


من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بالاضافة إلى انتاج التقاوى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى للجلوس مع المزارعين فى الحقول وتشجيعهم على الزراعة وتوضيح المزايا التى تقدمها الدولة لمزارعي القمح ومنها زيادة سعر الأردب عن العام الماضى ، بالاضافة إلى تشجيع المزارعين ايضا على توريد المحصول لشون وزارة التموين بمحافظة القليوبية.

 

القليوبية أهداف التنمية المستدامة الإنتاج والزراعة الامن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية الهامة إنتاج التقاوي جامعة بنها توريد محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

موضوعات متعلقة

توزيع أسئلة امتحان الترم الأول للحاسب الآلى على طلاب مدارس القليوبية.. والتعليم ترد

بسبب تبديل الامتحانات.. إحالة موجه العلوم بقها فى القليوبية للتحقيق

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة بنها

ترشيحاتنا

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ