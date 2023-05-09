محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان موسم حصاد القمح بكلية الزراعة بمشتهر

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها موسم حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة بمشتهر.



وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على المشاركة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقضية الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر من خلال استنباط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج.

وأوضح رئيس جامعة بنها أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام إلى 60 فدانا بدلا من 15 فدان في العام الماضي باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تساهم فى سد العجز فى الفجوة الغذائية لدى مواطنى محافظة القليوبية ، مشيراً الى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر علي الإنتاج في الظروف الصعبة ومناسبة للمناخ المصري.



من ناحية اخرى استمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها الى شرح تفصيلى من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعميد الكلية حول موسم حصاد القمح فى مزارع الكلية.

وأشاد اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر مع جامعة بنها فى مختلف المجالات والقطاعات التى تهدف الى خدمة أهالي المحافظة ، مؤكداً على اهتمام المحافظة بموسم حصاد القمح، حيث تم التنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، لضمان نجاح محصول القمح هذا الموسم، من خلال الجولات الميدانية وجلسات الحوار التى قامت بها المحافظة مع المزارعين وحثهم على توريد القمح بالحقول.

وأكد محافظ القليوبية انتظام أعمال حصاد وتوريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر المحافظة، موضحا أنه تم حصاد 38 ألف و440 فدان قمح حتى الان من اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح والتى تصل الى 40 الف و841 فدان على مستوى المحافظة.



من جانبه قال الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بالاضافة إلى انتاج التقاوى وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجى القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى للجلوس مع المزارعين فى الحقول وتشجيعهم على الزراعة وتوضيح المزايا التى تقدمها الدولة لمزارعي القمح ومنها زيادة سعر الأردب عن العام الماضى ، بالاضافة إلى تشجيع المزارعين ايضا على توريد المحصول لشون وزارة التموين بمحافظة القليوبية.