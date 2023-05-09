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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يصل مطار روما في مستهل زيارته للفاتيكان

صدى البلد

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل، مطار روما الدولي - فيمشينو.

وكان في استقباله السفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، والسفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا، والمونسينيور بريل فاريل، نائب المسئول عن مكتب وحدة الكنائس، والمونسينيور يؤانس لحظي جيد، السكرتير الشخصي السابق لقداسة البابا فرنسيس.

هذا ويتوجه قداسة البابا تواضروس الان إلى حاضرة الفاتيكان، استعدادًا للقاء قداسة البابا فرنسيس أسقف روما وبابا الكنيسة الكاثوليكية، والذى يعد اللقاء الرابع بين الباباوين حيث كان أول لقاء في مايو ٢٠١٣ بحاضرة الفاتيكان والذي انطلق من خلاله يوم المحبة الأخوية بدعوة قداسة البابا تواضروس، وجاء اللقاء الثاني في أبريل 2017 أثناء زيارة قداسة البابا فرنسيس لمصر، أما اللقاء الثالث فكان في يوليو 2018 خلال لقاء مدينة باري بإيطاليا للصلاة معا من أجل سلام الشرق الأوسط.

ومن المعروف أنه خلال هذه الزيارة، يحتفل الباباوان بمرور 50 عاما على عودة العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية، وذلك في المقابلة العامة التي يعقدها بابا الفاتيكان أسبوعيًا بساحة القديس بطرس الرسول، فهو يوم تذكار لتوقيع البيان المشترك الذي وقع عليه قداسة البابا بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 في حاضرة الڤاتيكان، والذي جاء نصه: "بالإيمان الواحد بالإله الواحد والثالوث وبألوهية ابن الله الوحيد المتجسد إله كامل بحسب اللاهوت وإنسان كامل بحسب الناسوت، معترفين بأن الحياة الإلهية تعطي لنا وتتغذى من خلال أسرار الكنيسة السبعة ومرتبطين بالإكرام المشترك لوالدة الله".

يرافق قداسة البابا في رحلته، وفد كنسي يضم أصحاب النيافة: الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، والأنبا دانيال، مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس، أسقف لندن، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس، الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو، أسقف ميلانو، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامي مايكل ڤيكتور، الملحق الصحفي لقداسة البابا.

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