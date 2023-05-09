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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقتل أمين شرطة أثناء ضبطه بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة التاسعة، بالإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل أمين شرطة أثناء ضبطه وآخر لإتجارهما في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبراءة المتهم الثاني، وذلك بعد ورود رد لفضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7422 لسنة 2021 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، أن المتهمين رضا ا إ"، 36 سنة، عاطل، و"سيد س ا"، 29 سنة، عاطل، قتلا عمداً المجنى عليه "محمد على" مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك الجرم، وما أن ظفرا به حتى توجه المتهم الأول نحوه مستخدماً السيارة قيادته والتى تحمل لوحات معدنية أرقام "رع ط 9716، وقام بالاصطدام به أكثر من مرة فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة للشد من أزره للهرب عقب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين تعديا على الموظفين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة المخدرات، وقد نتج عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليه الأخير على النحو المبين بالأوراق، كما أن المتهمين أحرزا جوهراً مخدراً (حشيش) بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واستمعت المحكمة لأقوال شهود الواقعة، بأنه حال مرور القول الأمني بدائرة القسم، ورد إليهم اتصالا هاتفياً من أحد مصادرهم السرية مفاده إتجار المتهم الثاني في المواد المخدرة، فانتقلت إلى حيث مكان من ضبطه حال إحرازه جوهر الحشيش المخدر. وبمواجهته به أقر بإحرازه له بقصد الإتجار، وذلك رفقة المتهم الأول الذى يجلس على مقربة منه داخل السيارة، يحوز بداخلها جوهر الحشيش المخدر فانتقلوا برفقته إلى مكان تواجده وحال ذلك استغاث به المتهم الثاني وقام بالتعدي بالسب والشتم على قوات الشرطة مما دفع الأول للتحرك بالسيارة مسرعاً قاصداً الاصطدام بالقوات والهرب فقام متعمداً بالاصطدام بالمجنى عليه ودهسه تحت إطارات السيارة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً من ذلك إزهاق روحه.

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