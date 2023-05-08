إحالة أوراق المتهمين بقتل شاب دافع عن صديقه فى عرس بالقليوبية للمفتى

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة بإحالة أوراق المتهمين الأول والثاني بواقعة قتل شخص خلال تواجده بحفل زفاف ودفاعه عن صديقه بقرية المنشأة الصغرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية للمفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفاه مع استمرار حبس المتهم الثالث وحددت جلسة اليوم الثالث من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين "طلعت ع م"، ومصطفى م م"، و"محمد م م"، قتلوا المجني عليه "محمد ي م"، 21 سنة، جزار، بأن توجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده بها، وما أن وصلوا للمكان وظفروا بالمجني عليه، قام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته، صوب المجني عليه فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول، على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان، شرع المتهمين في قتل المجني عليه "ر إ ا" 22 سنة، جزار، حال تواجده رفقة المجني عليه الأول إلا أنه حال ذلك لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا و أحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص، كما حازوا و أحرزوا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح دون أن يكون مرخصا لهم بذلك.