مصرع مزارع سقط على سير دراسة القمح فى شبين القناطر بالقليوبية

لقي مزارع مصرعه بالقليوبية إثر إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم حراء سقوطه علي سير ماكينة دراسة أثناء قيامه بأعمال دريس القمح في حقله بمنطقة الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر وتم نقل الجثة لمستشفى الشاملة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، وطلب تحريات المباحث حول ظروف الواقعة.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ من مستشفي شبين القناطر المركزي باستقبال شخص مصاب بجروح وكدمات جراء سقوطه من أعلي ماكينة دريس القمح بدائرة المركز.



انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "ص ح ع" 55 سنة مزارع بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه علي سير ماكينة "دراسة" أثناء قيامه بأعمال دريس القمح بحقله، بسبب اختلال توازنه، ما أدي إلي حدوث إصابته.



وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي شبين القناطر المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

من جانبهم شيع الأهالي الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد علي الراحل علي وفاته وتلقت أسرة المتوفي العزاء بمقر العائلة بقرية الأحراز دائرة المركز.