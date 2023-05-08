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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تدخل للدفاع عن صديقه.. النطق بالحكم على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات بنها بالقليوبية اليوم الاثنين الدائرة الخامسة، جلسة التصديق على حكم الإعدام لشخصين بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية لقيامهما وثالث معهما بقتل جزار في حفل زفاف بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية .

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وقضت المحكمة في جلسة سابقة بإحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية للنظر في إعدامهما بواقعة قتل شخص خلال وجوده بحفل زفاف ودفاعه عن صديقه مع استمرار حبس المتهم الثالث وحددت جلسة غدا الثالث من دور شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية لمحكمة الجنايات أن المتهمين وهم "ط ع م" و"م م م" و"م م م" قتلوا المجني عليه "محمد ي م" 21 سنة جزار بأن توجهوا لمكان تواجده وقام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش بحوزته صوب المجني عليه فأحدث إصابته بالرأس والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقي المتهمين بموقع الجريمة للشد من أزر المتهم الأول.


أضاف أمر الإحالة أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهمون في قتل المجني عليه "ر إ ا" 22 سنة جزار اثناء تواجده رفقة المجني عليه الأول كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بغير ترخيص كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على نفس السلاح دون أن يكون مرخصا لهم بذلك.


فيما كشفت تحريات مباحث مركز شرطة كفر شكر أن المجني عليه لقي مصرعه على يد 3 متهمين دون وجه حق حيث إنهم تعدوا عليه بالضرب وقتلوه وتعمدوا تتبعه من قرية المنشأة الكبرى حتى منزله حيث قتلوه هناك حيث أنه كان يدافع عن أحد الأشخاص الذين أرادوا قتله حيث منعهم من إنهاء حياة شخص آخر لذلك عزموا النية على إنهاء حياته وأعدوا اسلحة نارية لذلك.


وقام المتهمين بتتبع خط سير المجني عليه ثم أطلقوا أعيرة نارية صوبه وقتلوه أمام منزله في قرية المنشأة الصغرى، كما أنهم لم يكتفوا بذلك بل عندما سقط المجنى عليه قتيلًا على الأرض أطلقوا عليه أعيرة نارية مرة أخرى للتأكد من وفاته.

القليوبية إطلاق أعيره نارية فضيلة مفتى الجمهورية محكمة جنايات بنها مركز شرطة كفر شكر محافظة القليوبية

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