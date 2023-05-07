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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 31 متهما بإشعال النار فى ممتلكات مواطنين بالقليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة 31 متهما بإضرام النيران ببعض ممتلكات المواطنين بقرية ميت الدريج بكفر شكر، إثر مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة، لجلسة اليوم الرابع من دور شهر يونيو المقبل، للنطق بالحكم.

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كان مركز شرطة كفر شكر تلقى إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول شاب يدعى محمد ي مصابًا بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وإصابة صديقه "رزق أ. د"، جزار، مقيم بمدينة كفر شكر، مصابا بطلق ناري في العضد الأيسر، ويخضع للعلاج بالعناية المركزة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة في حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين، وأثناء مغادرة المجني عليهما إلى منزل أحدهما، فوجئا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين، مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر، وفر الجناة هاربين خارج القرية، وتم ضبط اثنين منهم بعد الحادث بساعات، ويجري ملاحقة الثالث.

وعقب ذلك تعدى مجهولون على ممتلكات بعض المواطنين في قرية ميت الدريج التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأحرقوا معلفا ومنزلين وسرقوا عجولا من المعلف، وأضرموا النار في المكان مع إطلاق طلقات رصاص عشوائية قبل هروب مرتكبي الواقعة.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمدخل القرية من ناحية المنشأة الصغرى لمنع تجدد أي اشتباكات، وتم تحديد عدد من المتهمين وضبطهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم.

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