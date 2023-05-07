عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم اول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.

قام بترويع المواطنين|المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأبو موتة بالقليوبية

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية


وتضمن أمر احالة المتهم ويدعى "م م ف" ٣٨ سنه عامل لمحكمة الجنايات أنه قتل عمدا المجني عليه "م ح ع" مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة.


أضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد سلاحا أبيض وتوجه لمكان تواجد المجنى عليه لعلمه المسبق بتواجده به وطعنه عدة طعنات ولقى مصرعه.


وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحين أبيضين «مطواة وسكين» دون أن يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما.


فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن عن وجود خلافات مسبقة بين المتهم والمجني عليه لقيام المتهم بالزواج من أخرى، على زوجته الأولي شقيقة المجني عليه وحدثت خلافات بينهم، قام على أثرها المتهم بقتل المجني عليه.
واعترف المتهم أمام جهات التحقيق تفصيليا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية الخلافات الأسرية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة فضيلة مفتى الجمهورية قتل شقيق زوجته قسم أول شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

حالة الطقس اليوم.. أمطار خفيفة على 6 محافظات وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل

موسيماني يطلب صفقة مدوية من الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

قام بترويع المواطنين|المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأبو موتة بالقليوبية

تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب محل في مشاجرة بسبب سيجارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

الوداد المغربي يصارع فريق مصري على ضم نجم الترجي التونسي السابق

خطة أمريكا لإنهاء زحمة المواصلات تنفذ.. رسوم دخول السيارات لمناطق الذروة يبدأ في 2024| القصة كاملة

بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

أبوالغيط: جميع القوى السودانية دعت الجامعة العربية للتدخل لوقف القتال بصورة عاجلة

الأمن يكشف حقيقة إستغاثة سيدة عبر الفيس بوك : مهتزة نفسيا

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني كبير علي شبة جزيرة القرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أب مصري يرقص بجنون واحترافية في زفاف ابنته

الطلاب العائدون من السودان: وزيرة الهجرة تواصلت معنا على مدار 24 ساعة

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ