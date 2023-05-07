الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية سابقة باستخدام سلاح أبيض بدائرة قسم اول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى في إعدام المتهم.



وتضمن أمر احالة المتهم ويدعى "م م ف" ٣٨ سنه عامل لمحكمة الجنايات أنه قتل عمدا المجني عليه "م ح ع" مع سبق الإصرار إثر خلافات سابقة.



أضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد سلاحا أبيض وتوجه لمكان تواجد المجنى عليه لعلمه المسبق بتواجده به وطعنه عدة طعنات ولقى مصرعه.



وتضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحين أبيضين «مطواة وسكين» دون أن يكون مرخصا له بحيازتهما أو إحرازهما.



فيما كشفت تحريات أجهزة الأمن عن وجود خلافات مسبقة بين المتهم والمجني عليه لقيام المتهم بالزواج من أخرى، على زوجته الأولي شقيقة المجني عليه وحدثت خلافات بينهم، قام على أثرها المتهم بقتل المجني عليه.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق تفصيليا بارتكاب الواقعة وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.