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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قام بترويع المواطنين|المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأبو موتة بالقليوبية

حبس متهم
حبس متهم

قضت  محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنية  لبلطجى لقيامه بترويع المواطنين وإحراز سلاح نارى فى شبرا الخيمة وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى .

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كانت أجهزة الأمن فى شبرا الخيمة قد القت القبض على المتهم ويدعى ع ا م " وشهرته " أبوموتة" لقيامه بترويع المواطنين وافتعال  مشاجرة  مع بعض اصحاب المحلات  وفرض سيطرته وسطوتة  عليهم بان قام باطلاق عدة اعيرة نارية من فرد خرطوش  فى الهواء لإرهابهم وترويعهم فاصيب خلالها  طفلة وسيدة وشخصين اخرين من سكان المنطقة  برش الخرطوش وذلك حال تواجدهم  بمحال اقامتهم وفرا المتهم هاربا وتبين ان المتهم  له سوابق متعددة  وأمرت النيابة العامة بضبطة واحضاره وإحالته لمحاكمة عاجلة .
ومثل المجنى عليهم  أمام المحكمة  وقرروا بتنازلهم  وتصالحهم  مع المتهم الا ان المحكمة  رفضت تصالح المتهمين ونوهت هيئة المحكمة الى ان جناية البلطجة وترويع المواطنين  وفرض السيطرة من الجرائم  التى تمس المجتمع وأمنه وسلامته ولا يجوز التصالح  فيها حتى لو تنازل  المجنى عليهم  عن حقهم الشخصى  بشأن اصابتهم ومن ثم  فقد اخذته المحكمة  بقسط من الشدة وفقا للجرم المرتكب فاصدرت حكمها المتقدم.

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