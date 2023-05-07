عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة القناطر الخيرية بالقليوبية بتجديد بحبس 3 عناصر إجرامية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة 1.5 كيلو هيروين وآيس وحيازة أسلحة نارية وبيضاء.

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه برقبة زجاجة بالقليوبية

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية


كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،  قد تمكنت من ضبط عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الهيروين والأيس وترويجه على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية، وحيازة أسلحة نارية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد تمكن ضبط مباحث المركز 3 أشخاص لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء دائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد رفعت أبوسريع رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، قيام 3 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية" بالاتجار في المواد مخدرة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء متخذين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب طه سعيد والنقيب عمرو بدر والنقيب عبدالحميد عصمت  معاوني رئيس المباحث،  تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول – عدد 3 سلاح أبيض - ميزان حساس).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

القليوبية المباحث الجنائية المباحث الجنائية بالقليوبية القناطر الخيرية أمن القليوبية مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية محكمة القناطر الخيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

رجل أعمال .. أول رد من زوجة حسن شاكوش بعد تسريب صور زفافها

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تدنٍ في الرؤية.. تحذير عاجل من السعودية لسكان هذه المناطق

شوبير يصدم الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بأبطال أفريقيا

الفراخ تتراجع والبيض ينخفض 15 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

موضوعات متعلقة

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه برقبة زجاجة بالقليوبية

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب محل في مشاجرة بسبب سيجارة بالقليوبية

ترشيحاتنا

الكرسي يتهيأ.. عودة سوريا للجامعة العربية على بعد خطوة| قراءة

إحدى المكرمات من الرئيس: القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في المجتمع.. فيديو

صحف السعودية|مقتل 9 أشخاص في واقعة إطلاق نار بأمريكا.. والطاقة الذرية قلقة من الأوضاع بمحطة زابوريجيا النووية

فرج عامر عن تصريحات باتشيكو: جايز بعد كلامه الزمالك يرجعه

وزير الصحة يبحث تفعيل منظومة متكاملة لـ«وحدات الرعاية المتوسطة» بالمستشفيات

الأهلي يوجه طلبا قبل مواجهة الترجي التونسي في أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

اتجبست بعد المسلسل.. أسباب لا تتخيلها عن كسر يد مني زكي

شتاء في عز الصيف| نشاط للرياح وفرص سقوط أمطار بهذه المحافظات .. تفاصيل

أطعمة تمتص آلام التهاب المفاصل وتنتهي المشكلة المؤلمة للمسنين

فيديو

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ