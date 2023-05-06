عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق هائل في 4 سيارات بجوار موقف بنها العمومي

حريق
حريق

شب حريق هائل في 4 سيارات ملاكى بجوار موقف سيارات الأجرة العمومى بمدينة بنها فى القليوبية وتم السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن خسائر مادية فقط، جرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسبابه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه برقبة زجاجة بالقليوبية

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغاً يفيد بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها مما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكى تركها أصحابها بجوار السور، وتمكن الأهالى من السيطرة علي الحريق، وانقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتى النيران عليها.
فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الأطفاء وقيادات المرور حيث تم إغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

القليوبية مدينة بنها محافظة القليوبية بنها شب حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

قرار جديد من الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر المصري

اختفى 5 أيام.. العثور علي جثة طفل داخل مجري صرف صحي في موريتانيا

نجم الزمالك يصدم الجمهور بتعليقه بعد تتويج الأهلي بالسوبر

إقالة حسام حسن من المصري

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

موضوعات متعلقة

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه برقبة زجاجة بالقليوبية

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل صاحب محل في مشاجرة بسبب سيجارة بالقليوبية

العثور على جثة طفلة داخل سيارة في القليوبية

ترشيحاتنا

بعد تتويجه.. ما هو موقف الملك تشارلز من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

سمير فرج: مصر ستكون رابع دولة في العالم تمتلك مقر قيادة استراتيجي

إطلالة مميزة للملكة رانيا في حفل تتويج تشارلز| هذا ما ارتدته

بعد إدعاء ممارسة الرذيلة بين أولادها.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مش بشمت| تعليق قوي من مفيدة شيحة على أزمة حسن شاكوش وزوجته

رغم تدهور حالته.. أول ظهور لرئيس الوزراء الإيطالي السابق منذ دخوله المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

وثقتها الكاميرات| لحظة مؤثرة في حفل الملك تشارلز جعلت الكل يبكي.. شاهد

يتقدمهم الهضبة| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور.. صور

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من الحليب يوميا؟

فيديو

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

خيبة أمل واحباط.. توقعات مخيفة لـ المنجم نوستراداموس حول مصير الملك تشارلز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ