اندلاع حريق هائل في 4 سيارات بجوار موقف بنها العمومي

شب حريق هائل في 4 سيارات ملاكى بجوار موقف سيارات الأجرة العمومى بمدينة بنها فى القليوبية وتم السيطرة على الحريق، وأسفر الحريق عن خسائر مادية فقط، جرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسبابه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغاً يفيد بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها مما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكى تركها أصحابها بجوار السور، وتمكن الأهالى من السيطرة علي الحريق، وانقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتى النيران عليها.

فيما انتقلت قوات الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الأطفاء وقيادات المرور حيث تم إغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.