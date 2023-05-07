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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلافات الجيرة.. السجن 5 سنوات لمتهم شروع في قتل عامل بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية بالسجن لمدة 5 سنوات لعامل، وبراءة نجله، لاتهامه بالشروع في قتل شخص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة الخصوص.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12062 لسنة 2020 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3003 لسنة 2020 كلي جنوب بنها، أن المتهم "خالد ت أ"، 47 سنة، عامل، ونجله "عبد الله خ ت"، 17 سنة، طالب، المتهم الأول شرع في قتل المجني عليه "محمد ع م"، 22 سنة، عامل، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أطلق صوب المجني عليه عيارا ناريا من سلاح ناري "فرد خرطوش" موضوع الاتهام الثاني، استقر بجسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات، كما أطلق أعيرة نارية من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني حازا وأحرزا سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت قد كشفت تحريات المباحث حول الواقعة، حدوث مشادة كلامية بين زوجة المتهم الأول والمجني عليه، على إثرها تعدى كل طرف على الأخر، وتدخل زوجها ونجلها وأحدث المتهم الأول إصابة المجني عليه باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش"، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة الخصوص

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