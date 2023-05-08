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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء رى أرض زراعية بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

لقى مزارع مصرعه إثر تعرضه للصعق الكهربائى أثناء قيامه برى أرضه الزراعية باستخدام موتور كهربائى بقرية جمجرة الجديدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية جرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى بنها التعليمى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى يفيد استقبال شخص مصاب بتوقف بعضلة القلب وتوفى أثناء محاولة إسعافه مقيم دائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين تعرض "ا م ا"، 39 سنة مزارع، مقيم قرية جمجرة الجديدة دائرة المركز، لصعق كهربائى أثناء قيامه برى أرضه الزراعية باستخدام موتور كهربائى.


تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، إلا أنه توفى أثناء محاولة إسعافه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بمشرحة مستشفى بنها التعليمى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
من ناحية اخرى شيع الأهالى الجثمان وسط حالة من الحزن، وتلقت أسرة المتوفى العزاء، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء حزنا على المتوفي.

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