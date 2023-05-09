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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 15 عاما للمتهم بقتل شخص بسبب سيجارة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لسائق لاتهامه بقتل شخص خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة، وقيام المتهم بتعاطي سيجارة أمام محل المجني عليه، وذلك باستخدام سلاح أبيض، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20678 لسنة 2022 جنح مركز قليوب، والمقيدة برقم 2861 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن ع ح"، 24 سنة، سائق، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، قتل عمداً المجنى عليه "محمود أشرف سيد فرغلي"، من غير سبق إصرار ترصد، إذ نفاذا لذلك الغرض أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخيرته، وسلاحاً أبيضا تاليين الوصف، وتوجه لمحله، وأشهر صوبه السلاح الناري أنف البيان، فهم بإطلاق عيار ناري منه عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأخرج سلاحه الأبيض المار بيانه من طيات ملابسه، وعاجله بطعنة به في عنقه أحدث بها إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالأوراق.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالأوراق، كما أحرز بغير ترخيص طلقة خرطوش مما تستخدم على السلاح الناري مناط الاتهام الثاني على النحو المبين بالأوراق، وأيضا أحرز بغير مسوع من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاحاً أبيضاً على النحو المبين بالأوراق.
وتوصلت تحريات المباحث وشهادة الشهود بالواقعة، أن المتهم تشاجر مع المجني عليه كان موضوعه تعاطي سيجارة، فتدخل الأهالي للحيد بينهما، وانصرف الأول متوعداً الثاني بالإيذاء، وبمرور ما يقارب نصف الساعة حصر المتهم لمحل المجني عليه محرزاً سلاحاً نارياً فرد خرطوش، ووجهه صوب الأخير وهم بإطلاق عيار ناري منه قبله عدة مرات فلم يستجب سلاحه، فأتبع ذلك بإخراج سلاحاً أبيضاً من طيات ملابسه وعاجله به بطعنة بعنقه أحدث بها إصابته التي أودت بحياته.

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