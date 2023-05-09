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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشمول المالي والتحول الرقمي ندوة بجامعة المنوفية

ندوة في جامعة المنوفية
ندوة في جامعة المنوفية

نظمت ادارة الاسر والاتحادات بالادارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة  ندوة بعنوان (الشمول المالي والتحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل) وذلك تحت رعايه الدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب.

 حاضرها كلا من ساره حسين وشهيرة شفيق وطاهر سلطان ممثلين عن بنك تنمية الصادرات وعاصم صبره ممثل عن شركه امان لتمويل المشروعات ومجموعة من ممثلين مركز خدمات ITI.

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 و اشارت امل الصاوي مدير ادارة الاسر والاتحادات ان الندوه قد تناولت عدد من الموضوعات الهامة اهمها توضيح مفهوم الشمول المالي، واهمية الحسابات البنكية وفائدتها ،والمهارات المطلوبة للعمل في مجال البنوك، وكيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة مبسطة، كما قدم ممثلين مركز ITI  ابرز الخدمات التي يقدمها المركز والمنح المتاحة  بالمجان سواء للخريجين او لطلبة الجامعة وقد اعلنوا عن قواعد التدريب الصيفي لهذا العام وقد اقيمت الندوة بقاعة فندق الجامعة وسط اقبال طلابي ملحوظ واشادة من الحضور.

اتحاد طلاب الجامعة الشمول المالي بنك تنمية الصادرات جامعة المنوفية شئون التعليم والطلاب متطلبات سوق العمل

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