الشمول المالي والتحول الرقمي ندوة بجامعة المنوفية

نظمت ادارة الاسر والاتحادات بالادارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة ندوة بعنوان (الشمول المالي والتحول الرقمي ومتطلبات سوق العمل) وذلك تحت رعايه الدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة والدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف عام دكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب.

حاضرها كلا من ساره حسين وشهيرة شفيق وطاهر سلطان ممثلين عن بنك تنمية الصادرات وعاصم صبره ممثل عن شركه امان لتمويل المشروعات ومجموعة من ممثلين مركز خدمات ITI.

و اشارت امل الصاوي مدير ادارة الاسر والاتحادات ان الندوه قد تناولت عدد من الموضوعات الهامة اهمها توضيح مفهوم الشمول المالي، واهمية الحسابات البنكية وفائدتها ،والمهارات المطلوبة للعمل في مجال البنوك، وكيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة مبسطة، كما قدم ممثلين مركز ITI ابرز الخدمات التي يقدمها المركز والمنح المتاحة بالمجان سواء للخريجين او لطلبة الجامعة وقد اعلنوا عن قواعد التدريب الصيفي لهذا العام وقد اقيمت الندوة بقاعة فندق الجامعة وسط اقبال طلابي ملحوظ واشادة من الحضور.